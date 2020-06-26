2020-06-26T07:44:25+03:00
Происшествия

На Копылова в Красноярске мужчина попал под колеса сразу двух машин

Каким-то чудом все обошлось [видео]
Ася ЖУКОВА
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На Копылова в Красноярске мужчина попал под колеса сразу двух машин. Фото, видео: ЧП - Красноярск.На Копылова в Красноярске мужчина попал под колеса сразу двух машин. Фото, видео: ЧП - Красноярск.
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На улице Копылова в Красноярске мужчина угодил под колеса сразу двух машин. Видео аварий появилось в паблике «ЧП – Красноярск».

На кадрах видно: человек, видимо, находился в неадекватном состоянии. Дождался, пока подъедет иномарка и кинулся навстречу. Правда, его едва задело. Однако через несколько секунд пешеход бросился под колеса другого авто.

Копыловский мост 25.06.2020 ЧП Красноярск. Мужчина бросается под машины. . Видео: ЧП - Красноярск.

В итоге на него наехали две машины. Серьезных травм мужчина не получил – отделался синяками и ссадинами. Примечательно, что его не остановил никто из очевидцев, хотя было понятно, пешеход себя не контролирует.

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На фото страшная картина – самокат с искореженной рулевой стойкой, в нескольких метрах от него застыла светлая иномарка, стекло разбито… Вот предварительная информация: ребенок пересекал проезжую часть на самокате на запрещающий сигнал светофора, говорят полицейские (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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