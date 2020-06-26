В Зеленогорске заблудившегося по пути на дачу мужчину вывели обратно по телефону
В окрестностях Зеленогорска (Красноярский край) заблудился пожилой мужчина. Полицейские вывели его обратно по телефону, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Утром в дежурную часть отдела МВД России по Зеленогорску позвонила женщина. Была очень обеспокоена: несколько часов назад ее 71-летний муж ушел из дома на дачу, но там так и не объявился. Скорее всего, заблудился в лесу по пути на участок.
В окрестностях Зеленогорска пропал пожилой мужчина.Видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю.! другой источник
Полицейские тут же организовали поиски. Связались с пропавшим по сотовому телефону. Мужчина описывал местность, где находится. В ответ ему говорили, куда идти, а заодно оказывали психологическую поддержку.
Спустя три часа дачник вышел навстречу полицейским. Они передали его бригаде скорой помощи. Мужчину осмотрели и увезли домой. Сейчас он вне опасности, жизни и здоровью ничего не угрожает, нуждается только в отдыхе.
ИСТОЧНИК KP.RU