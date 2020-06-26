2020-06-26T06:32:07+03:00
Общество

В Красноярске открывается автокинотеатр

Где будут проходить сеансы?
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске открывается автокинотеатр.В Красноярске открывается автокинотеатр.
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Сегодня, 26 июня, в Красноярске открывают автокинотеатр. Как рассказали в пресс-службе мэрии, сеансы под открытым небом будут демонстрировать на автопарковке у детского кинотеатра «Мечта» (Мичурина, 30). Первым из них - в 22.30 – станет фильм «Хрусталь». Показ обещают бесплатный, однако количество мест ограничено. Необходима регистрация.

Площадку для всех запустят 3 июля. В одиннадцать часов вечера будет триллер «2:22». Всего летом (июле и августе) планируют девять сеансов. Предполагается показывать новинки и лучшие иностранные фильма последних лет. 21 и 28 августа в программу также внесены мультфильмы. Напомним, все кинотеатры в Красноярске закрыты в марте из-за пандемии коронавируса.

КОНКРЕТНО

Фильмы будут показывать по пятницам в одно и тоже время - 23 часа. Приезжать на парковку надо за полчаса до начала. Здесь 30 машиномест. Цена вопроса - 400 рублей с авто. Заказываем билет на сайте, распечатываем в кассе кинотеатра перед сеансом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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