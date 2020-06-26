На выходных в Красноярск вернется 30-градусная жара

26 Июнь 2020 2020-06-26T05:53:10+03:00

Но будут и дожди

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Последние выходные июня в Красноярске будут жаркими. По прогнозам синоптиков гидрометцентра, столбики термометров могут подняться до отметки в плюс 30 градусов.

Итак, в пятницу, 26 июня, нам обещают пасмурную погоду (что пока не подтверждается). И тепло – до плюс 27.

В субботу, 27 июня, плюс 26. Переменная облачность, возможен небольшой дождь. В воскресенье. 28 июня, уже плюс 30 градусов. И тоже вероятны осадки.

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Красноярцы мечтают выехать на озера, в том числе на давно полюбившиеся всем озера Хакасии – Шира, Беле, Тус и другие. Для многих стало традицией отдыхать там, тем более, что расстояние от краевого центра – чуть более 350 километров.

Однако в последнее время в социальных сетях появилась информация: никаких озер не ждите – на границе между краем и республикой якобы стоят полицейские посты и поворачивают назад все автомобили, на которых значится регион 24 или 124. А причина таких мер – ужесточение режима самоизоляции (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU