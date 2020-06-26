26 Июнь 2020 2020-06-26T05:37:44+03:00

На вписке в Красноярске 9-классница выпала из окна и разбилась насмерть. Фото: Яндекс. Карты.

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Девятиклассница одной из красноярских школ Алина Л.* выпала из окна кухни и разбилась насмерть. Трагедия произошла на вписке – в квартире ее знакомой - в Советском районе, сообщает собственный источник «Комсомольской правды – Красноярск».

Ночь 27 мая 2020 года. В квартире 10-этажки на улице Светлогорской собралась компания: шесть девушек и парней. Общались, развлекались, но тут что-то пошло не так. В результате с одной из гостей – 16-летней Алиной – случилась беда. (При каких обстоятельствах, сейчас выясняют следователи).

Поняв, что стряслось непоправимое, дочь хозяйки позвонила в дежурную часть отдела полиции №11. Силовики тут же прибыли на место. В квартире нашли махорку в пакете, бумагу для самокруток, окурки, но главное – пакетик снюса.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства». Виновным может грозить до 15 лет лишения свободы. Расследование еще идет.

(* имя школьницы изменено согласно требованиям законодательства).

ИСТОЧНИК KP.RU