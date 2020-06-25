2020-06-25T16:41:08+03:00
Политика

В Туве военные грузовики устроят гонки с преследованием

Там пройдет всеармейский этап конкурса «Военное ралли»
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туве военные грузовики устроят гонки с преследованием. Фото: сайт Министерства обороны РФВ Туве военные грузовики устроят гонки с преследованием. Фото: сайт Министерства обороны РФ
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В Туве военные грузовики устроят гонки с преследованием. В столице республике Кызыле пройдет всеармейский этап конкурса «Военное ралли», который определит лучший экипаж Вооруженных Сил России по управлению специальными и грузовыми автомобилями. В соревнованиях примут участие экипажи со всех военных округов, которые показали лучшие результаты на отборочных заездах. А команда победителей представит Россию на международном конкурсе.

Немного об участниках и условиях: каждая команда состоит из 5 экипажей, грузовые «Уралы» и «КАМАЗы» с колесной базой 4 х 4 и 6 х 6, а также специальная техника. Сначала им предстоит индивидуальная гонка протяженностью 124 километра. Второй этап – выполнение нормативов по огневой подготовке, тут оцениваются экипажи «Бронированных автомобилей». На третьем этапе гонка с преследованием на 131 километр. Наконец, четвертый этап – командная гонка на трассе протяженностью 142 километра. И уже по ее итогам определится команда победитель. Зрелище обещает быть захватывающим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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