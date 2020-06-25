2020-06-25T16:10:19+03:00
Происшествия

Житель Хакасии утопил ревнивую сожительницу в ванне и вывез тело на свалку

Преступление раскрыли по горячим следам
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Житель Хакасии утопил ревнивую сожительницу в ванне и вывез тело на свалкуЖитель Хакасии утопил ревнивую сожительницу в ванне и вывез тело на свалкуФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Усть-Абакана расправился с ревнивой сожительницей. Однако замести следы ему не удалось – на следующие сутки день в дверь его квартиры уже постучали сотрудники полиции. Вот что рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

24 июня на местной свалке было обнаружено тело 44-летней женщины с признаками насильственной смерти. Установить ее личность не составило труда. Под подозрение одним из первых попал ее 44-летний сожитель. Опираться он не стал и вскоре во всем сознался.

Рассказал, что накануне они с сожительницей устроили застолье. Потом поссорились на почве ревности, начали упрекать друг друга. Когда женщина принимала ванну, подозреваемый подошел к ней и утопил. Затем завернул тело в ковер, вынес и спрятал между кучами мусора.

Мужчине уже предъявили обвинение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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