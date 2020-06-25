В Красноярске мошенники требуют поверить счетчики и грозят большими тарифами

25 Июнь 2020 2020-06-25T15:37:58+03:00

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В Красноярске мошенники вновь требуют поверить счетчики. Периодически они активизируется и начинают заваливать почтовые ящики жильцов листовками с требованием поверить счетчики воды. Ссылаются на федеральный закон (прекрасно понимая, что мало кто пойдет его читать). В противном случае грозят увеличить тарифы на воду.

А вот что говорят по этому поводу в компании «КрасКом», которая занимается водоснабжением города:

- Сейчас лицензированные организации временно не работают. Из-за пандемии коронавируса поверка счетчиков в России отложена до 1 января. Договоры с клиентами «КрасКома» обслуживают специалисты теплосбытового подразделения СГК в Красноярске. И когда они вернутся к работе, что напомнят горожанам о необходимости провести ревизию водомеров.

Напомним, что по регламенту поверка квартирных приборов учета для горячей воды проводится не реже, чем один раз в четыре года, а для некоторых моделей раз в шесть лет. Приборов холодной воды – раз в шесть лет.

ИСТОЧНИК KP.RU