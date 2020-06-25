25 Июнь 2020 2020-06-25T14:58:24+03:00

Какой штраф ждет за езду на электросамокате без водительских прав в Красноярске. Стоп-кадр видео "Сводка24"

Рассказываем, нужны ли водительские права для самокатчиков и какой штраф за их отсутствие

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Нужны ли водительские права для поездки на электросамокате по городу? И какое наказание ожидает за их отсутствие? Эти вопросы красноярцы бурно обсуждают с утра в социальных сетях, после того как появился ролик с сотрудниками ГИБДД, догоняющим мужчину на самокате по развязке Четвертого моста.

Учитывая интерес горожан, в госавтоинспекции разъясяют, что по этому поводу говорит действующее законодательство:

- Для управления двух- или трехколесным механическим транспортным средством, имеющим электродвигатель мощностью более 0,25 кВт и менее 4 кВт, необходимо иметь категорию «М», водительское удостоверение, а также находиться в застегнутом мотошлеме.

- Постановка такого транспортного средства на регистрационный учет не предусмотрена.

- За отсутствие права управления водителю грозит штраф в размере от 5 000 до 15 000 рублей, за отсутствие или нарушение правил использования мотошлема – штраф 1000 рублей.

Кроме того, перед приобретением необходимо ознакомиться с техническими характеристиками,и ни в коем случае не доверять управление подобными устройствами детям.

ИСТОЧНИК KP.RU