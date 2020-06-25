Красноярские рынки проверили на соблюдение противовирусных мер

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:43:28+03:00

В Ленинском и Кировском районах проверили, как соблюдаются меры защиты от коронавируса на рынках «Зеленый базар» и «Купеческий»

Изменить размер текста: A A

Правила предполагают, что все сотрудники и покупатели рынка должны быть в масках и перчатках, а в помещениях обязательно размещены антисептики, дезинфекторы и разметка социальной дистанции. На рынке «Зеленый базар» проверили павильоны, торгующие овощами, фруктами, непродовольственными товарами. Здесь все продавцы в масках и перчатках, сотрудникам измеряют температуру.

- Подобные рейды мы будем продолжать проводить и дальше, вплоть до снятия запретов. На прошлой неделе нами было проверено 112 организаций и торговых точек, расположенных на территории района, проведено 104 профилактические беседы, с начала периода действия ограничений проверено более 500 организаций, – рассказал первый заместитель руководителя администрации Ленинского района Дмитрий Гурьев.

На рынке «Купеческий» проверили мясные и рыбные ряды, а также точки продажи непродовольственных товаров. Руководство рынка активно следит за созданием безопасных условий для работы своих сотрудников, установлена система оповещения.

- Многие предприниматели воспринимают наши проверки с пониманием, но есть те, кто относится к мерам безопасности скептически. Но стоит напомнить, что нарушителям масочного режима грозит штраф, - говорит первый заместитель руководителя администрации Кировского района Евгений Бурмистров.

Количество организаций, открываемых в Красноярске, постоянно увеличивается. Но коронавирус не отступил, каждый день статистика фиксирует стабильно высокое число заболевших. Самоизоляция отменена и главными мерами противодействия вирусу остаются соблюдение «масочного режима» и дистанцирования.

КОНКРЕТНО

О случаях нарушений граждане могут сообщить:

- в Ленинском районе: 264-16-73,

- в Кировском районе: 222-37-30.

ЦИФРЫ

На 25.06.2020 в Красноярске заболело коронавирусом 153 человек. За последние сутки – 59 вновь заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU