Житель Красноярского края угнал снегоход со штрафстоянки, чтобы покуражиться перед инспектором ГИДДД

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:29:44+03:00

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Житель Туруханска угнал снегоход со штрафстоянки, чтобы покуражиться перед инспектором ГИБДД. Но все обернулось для него уголовным делом. Произошла эта история в конце февраля. 35-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения катался по улицам Туруханска. За что и был остановлен госавтоинспектором: снегоход поставили на штрафстоянку, на водителя выписали административный протокол.

Ночью мужчина пробрался к районному отделу полиции, где находилась его техника, угнал ее и приехал на снегоходе к дому сотрудника ГИБДД. Вел себя вызывающе: кружил перед окнами, давил на газ, шумел, как мог. Видимо, хотел показать, что ему никто не указ. Когда инспектор вышел из дома и попытался снова забрать снегоход, нарушитель ударил его. Применил, словами Уголовного кодекса, насилие, неопасное для жизни.

На него завели уголовное дело, но уже на досудебной стадии уголовного судопроизводства обвиняемым полностью признал свою вину. Возместил заявленный гражданский иск. И принес официальные извинения системе МВД России и лично офицеру полиции. Так что уголовное дело было прекращено, нарушителю пришлось выплатить 10 тысяч штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU