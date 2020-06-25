Если бы ни кресло: в жуткой аварии в центре Минусинска чудом уцелел 2-летний малыш

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:43:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В результате жуткой аварии, которая произошла на одной из центральных улиц Минусинска, пострадали два автомобиля. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД края, грузовик «Мазда Титан» двигался с левым поворотом и не предоставил преимущество в движении легковой «Тойоте Карине», которая двигалась во встречном направлении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="280" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/787029" frameborder="0"></iframe> Авария в Минусинске, ребенок уцелел. Видео ГИБДД.

От мощного удара у грузовика помята кабина, сам водитель отделался незначительными травмами. А вот легковой автомобиль уже никакому восстановлению не подлежит: искореженная передняя часть, куски железа вырваны, видимо, спасатели вырезали людей изнутри. Водитель «Тойоты» и сидевший рядом с ним пассажир с серьезными травмами попали в больницу.

Но есть один хороший момент в этой неприятной истории: на заднем сидении «Тойоты» в детском кресле сидел 2-летний малыш. Благодаря заботе родителей он уцелел в страшной аварии и совсем не пострадал. Это еще одни аргумент в пользу удерживающих устройств.

ИСТОЧНИК KP.RU