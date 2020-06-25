Следить за качеством воды начнут в онлайн-режиме

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:50:09+03:00

«Онлайн-мониторинг воды» от МегаФона позволит водоканалам автоматизировать процессы и в онлайн-режиме получать детальную информацию о работе объектов, упростит контроль за качеством воды, что особенно актуально при напряженной эпидемиологической ситуации

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МегаФон продолжает расширять портфель IoT-продуктов и запускает комплексное решение «Онлайн-мониторинг воды». Водоканалы используют сложное и дорогое оборудование, при этом большинство процессов остаются не автоматизированными. Решение МегаФона быстро интегрируется с уже существующим оборудованием, позволяет на базе IoT-платформы объединить в одну систему разные приборы учета и автоматизировать всю цепочку технологического процесса, значительно снизив нагрузку на сотрудников.

- Мы видим запрос на легкую и недорогую автоматизацию со стороны водоканалов и эксплуатантов гидротехнических сооружений, – говорит Павел Иванченко, руководитель по IoT МегаФона. - Экосистема водоканалов имеет распределенную структуру, расстояние между отдельными ее частями может насчитывать десятки километров. Благодаря различным приборам учета, которые легко монтируются и быстро вводятся в эксплуатацию, «Онлайн-мониторинг воды» позволяет дистанционно собирать данные о разных участках производственного цикла в единый ситуационный центр.

Используя это разработанное специально для водоканалов решение, можно в круглосуточном режиме контролировать объемы поставки воды, видеть падение давления в трубах, оперативно выявлять прорывы, неправомерные подключения и хищения, а также осуществлять охрану инфраструктурных объектов.

«Онлайн-мониторинг воды» позволяет оценивать состояние поступающей воды, уделять пристальное внимание качеству ее очистки на фильтровальных станциях, осуществлять повышенный контроль очистки сточных вод. Насосным станциям решение МегаФона помогает автоматически поддерживать уровень воды, дистанционно управлять оборудованием и увеличивать его ресурс благодаря постоянному мониторингу состояния. Сеть стандарта NB-IoT обеспечивает высокое проникновение сигнала и дает возможность следить за состоянием глубоко пролегающих труб. При этом IoT-платформа контролирует работоспособность установленных в труднодоступных местах датчиков и находящихся в них SIM-карт. Сотрудник водоканала получает всю информацию в личном кабинете сервиса, может там же формировать экономические и технические отчеты для сбытовых организаций, отслеживать даты поверок приборов, передавать данные в расчетную систему предприятия (1С). Уведомления о любых нештатных ситуациях оперативно поступают в SMS и на электронную почту.