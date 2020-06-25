В Красноярском крае пожилой водитель сбил за зебре мать с двумя детьми

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:11:31+03:00

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В Железногорске водитель сбил на зебре молодую женщину с двумя детьми. Младшему всего 3 года, его мама везла в коляске. Старшему – 13 лет, шел рядом. Семья стала переходить улицу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Свердлова. В этот момент на них наехала «Тойота», за рулем которой находится мужчина пенсионного возраста. Все пешеходы, мать с детьми, пострадали и на «скорой» были доставлены в больницу.

А вот какое объяснение, которое водитель предоставил в ГИБДД: «Я не заметил пешеходов». Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе госавтоинспекции, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Между тем пользователи соцсетей разделились в своих обсуждениях. Одни считают, что женщина на открытом пространстве не убедилась в безопасности, когда вышла на дорогу. Другие уверены, что правила нарушил водитель, слишком быстро ехал по городу. Точку в споре поставят эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU