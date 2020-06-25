Жителям Красноярского края за работу задолжали почти 96 миллионов рублей

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:15:03+03:00

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Жителям Красноярского края за работу задолжали почти 95,96 миллионов рублей. Такую цифру озвучили на начало июня этого года специалисты Красноярскстата. В списке должников 26 организаций, не относящимися к субъектам малого предпринимательства. За май месяц задолженность сократилась на 1,67 % - 1,63 миллиона рублей. Общая численность работников, которым задолжали заработную плату, составляет 2 639 человека, за месяц их стало меньше на 159 (на 5,68%).

И немного о том, что происходит в соседних регионах. В Хакасии суммарная задолженность по зарплате на 1 июня составила 421 тысячу рублей – это на 362 тысячи меньше, чем было на 1 мая (минус 46%). Зарплату недополучили 21 человек.

В Туве общее количество работников, которым задолжали заработную плату, увеличилось и теперь их 447 человек (было 239). Количество организаций – должников удвоилось, теперь их 6. А суммарная задолженность теперь составляет 13,76 миллионов рублей, это на 6,6 миллионов (92,18 %) больше, чем было на 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU