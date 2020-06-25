25 Июнь 2020 2020-06-25T09:40:47+03:00

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У красноярских медиков удержали подоходный налог из выплат за работу с коронавирусными пациентами. Это противоречит пункту 81 статьи 217 Налогового кодекса РФ, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры. Поясним, этот пункт в Налоговый кодекс был внесен недавно, после особого указа Президента и касается именно тех сотрудников медицинских учреждений, кто оказывает медицинскую помощь заразившимся COVID-19.

Вероятно, при начислении таких выплат в Красноярской краевой больницы произошла накладка. В результате с 215 медиков было удержано около миллиона рублей налога на физических лиц. Но после представления прокуратуры всем доначислили и выплатили положенные сумму.

Напомним, в мае сотрудникам дивногорской станции скорой помощи начислили надбавки по минимуму, но после коллективного письма все пересчитали и выплатили медикам все, что положено, в должном объеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU