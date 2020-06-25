2020-06-25T09:41:54+03:00
Общество

В Красноярске на реконструкцию кладбища Бадалык готовы потратить 111 миллионов рублей

Там благоустроят Аллею славы и установят видеокамеры
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске на реконструкцию кладбища Бадалык готовы потратить 111 миллионов рублей. Карта предоставлена администрацией городаВ Красноярске на реконструкцию кладбища Бадалык готовы потратить 111 миллионов рублей. Карта предоставлена администрацией города
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В Красноярске на реконструкцию кладбища Бадалык администрация города готова потратить из бюджета 111 миллионов рублей. Уже начали подыскивать подрядчика – информация о проведении торгов появилась на сайте госзакупок.

Это будет второй этап благоустройства. В прошлом году на самом крупном кладбище города привели в порядок входы и участок возле храма. Сделали удобную и современную пешеходную зону – уложили брусчатку, установили уличную мебель, разбили газоны и провели освещение.

Что касается планов на этот год, внимание будет уделено Аллее славы. На Бадалыке похоронены многие общественные деятели, политики, представители культуры и спорта не только уровня края, но и страны. Почтить их память приезжают даже из-за рубежа. А обустройство кладбища было сделано еще в советские времена и состояние центральной аллеи не отвечает запросам общества.

До 5 ноября здесь обустроят пешеходную зону, разделят потоки людей и транспорта. Установят уличные дивану и сделают освещение. Оформят задел под продолжение Аллеи славы – вдоль улицы Ремесленной. И еще: на аллеях установят видеокамеры от вандалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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