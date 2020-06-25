В Красноярске рано утром неизвестный мужчина устроил стрельбу

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:42:34+03:00

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В Красноярске рано утром мужчина устроил стрельбу – прямо во дворе жилого дома на улице 9 мая, 37. Очевидец, снявший это на видео из окна своей квартиры, сообщает: время – 7:20. Горожане еще только просыпаются, двор пустой, заставленный автомобилями. Мужчина идет неспешно, несет черный пакет в левой руке, правую вскидывает и делает подряд три выстрела. Звук приглушенный, но разносится по всему двору. Сколько раз он еще стрелял за пределами видимости камеры, неизвестно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="608" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/786971" frameborder="0"></iframe> Красноярск, мужчина во дворе стреляет. Видео Сводка24. instagram.com.

Видео опубликовано в паблике «Стрелка24». Подписчики возмутились столь ранним «выступлением»: многим стрельба помешала спать. Другие поинтересовались, а вызвали ли полицию. Третьи порадовались, что на пути «ковбоя» никто не встретился – кто его знает, что у него на уме. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, информация в полицию города уже поступила, началась проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU