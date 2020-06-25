В Красноярске рано утром неизвестный мужчина устроил стрельбу
В Красноярске рано утром мужчина устроил стрельбу – прямо во дворе жилого дома на улице 9 мая, 37. Очевидец, снявший это на видео из окна своей квартиры, сообщает: время – 7:20. Горожане еще только просыпаются, двор пустой, заставленный автомобилями. Мужчина идет неспешно, несет черный пакет в левой руке, правую вскидывает и делает подряд три выстрела. Звук приглушенный, но разносится по всему двору. Сколько раз он еще стрелял за пределами видимости камеры, неизвестно.
Красноярск, мужчина во дворе стреляет. Видео Сводка24. instagram.com.
Видео опубликовано в паблике «Стрелка24». Подписчики возмутились столь ранним «выступлением»: многим стрельба помешала спать. Другие поинтересовались, а вызвали ли полицию. Третьи порадовались, что на пути «ковбоя» никто не встретился – кто его знает, что у него на уме. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, информация в полицию города уже поступила, началась проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU