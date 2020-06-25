2020-06-25T09:43:31+03:00
Происшествия

В Красноярском крае задержали лже-целительниц, выманивших у пенсионерки 210 тысяч рублей

Мошенницы успели потратить все деньги
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае задержали лже-целительниц, выманивших у пенсионерки 210 тысяч рублейВ Красноярском крае задержали лже-целительниц, выманивших у пенсионерки 210 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Канске задержали лже-целительниц, выманивших у 67-летней женщины 210 тысяч рублей под предлогом снятия порчи. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, в феврале к потерпевшей на улице подошли две неизвестные женщины и сообщили, что на нее наложена порча.

Перед этим женщина и в самом деле перенесла инсульт с последствиями, поэтому испугалась, доверилась незнакомкам. А те заявили: все зло лежит на деньгах, их нужно очистить. И когда потерпевшая вынесла им сбережения, накрыли их платком и провели «обряд очищения».

Уже дома женщина обратила внимание на подозрительный внешний вид денег, отнесла их в банк, где ей подтвердили: купюры фальшивые – на них указано: билеты банка приколов. Пришлось идти в полицию и писать заявление.

И вот лже-целительниц задержали. Как выяснилось, они из Красноярска, одной 46 лет, другой 54. Деньги уни уже успели потратить. За мошенничество по предварительному сговору им грозит до 5 лет лишения свободы.

АКТУАЛЬНО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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