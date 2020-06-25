2020-06-25T07:35:18+03:00
Происшествия

На «Красноярских столбах» ребенок разбил голову

Понадобилась помощь спасателей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На «Красноярских столбах» ребенок разбил головуНа «Красноярских столбах» ребенок разбил головуФото: Мария ЛЕНЦ
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На «Красноярских столбах» ребенок разбил голову. Произошло это накануне, 24 июня, около 20:25 часов примерно на четвертом километре дороги от кордона «Нарым». Об этом сообщает краевое учреждение «Спасатель» в своей ежедневной сводке. Ребенок был с родителями. Споткнулся, упал, в результате травмировал голову. Родители испугались и позвонили на телефон экстренной службы 112. Вскоре спасатели были на месте и оказали первую помощь, затем пострадавшего ребенка передали бригаде «Скорой помощи» и доставили в больницу.

Добавим, что несколько недель территория национального парка была закрыта от посещений в связи с режимом самоизоляции. И как ограничения сняли, туда вновь устремились отдыхающие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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