2020-06-25T09:36:05+03:00
Общество

Умерла депутат Горсовета Красноярска Елена Курамшина

Причиной смерти предположительно стал оторвавшийся тромб
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске скончалась депутат городского Совета. Фото: сайт городского СоветаВ Красноярске скончалась депутат городского Совета. Фото: сайт городского Совета
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В Красноярске скончалась депутат городского Совета Елена Курамшина. Смерть наступила сегодня утром, 25 июня. Причиной, предположительно, стал оторвавшийся тромб. Об этом сообщила на заседании комиссии Горсовета по социальному развитию Марина Малышева.

Елена Курамшина представляла интересы избирателей Ленинского района. Входила в состав четырех комиссий: по социальному развитию, по городскому самоуправлению бюджету, по бюджету, собственности и экономическому развитию и в комиссию по охране окружающей среды и формированию здорового образа жизни.

Сама она свою жизнь связала со здоровым образом жизни: она была директором Спортивной школы олимпийского резерва «Спутник», была тренером. Ей было всего 55 лет. «Комсомольская правда»-Красноярск приносит соболезнования семье и близким Елены Курамшиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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