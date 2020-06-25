25 Июнь 2020 2020-06-25T06:47:02+03:00

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Где в Красноярске в Академгородке построят новую школу – этот вопрос несколько лет задавали жители микрорайона. Высоток здесь становится все больше, количество жителей растет, а решение столь важного социального вопроса постоянно откладывается.

И вот стало известно: замглавы города Олег Животов на заседании городского Совета обозначил место и сроки строительства нового образовательного учреждения. По месту: это недалеко от Перинатального центра, рядом с недостроем у Академии наук, слева будут здания Академии, справа – частный сектор с коттеджами.

Новая школа рассчитана на 1280 учеников. Строительство начнется в 2021 году. Под учреждение отводится участок в 30 тысяч квадратных метров, он находится в муниципальной собственности, поэтому до конца года его нужно перевести в муниципальную.

Одно смущает жителей Академгородка – для строительства школы придется вырубить березовую рощу, а такое в Красноярске очень не одобряют.

ИСТОЧНИК KP.RU