25 Июнь 2020 2020-06-25T04:39:00+03:00

В Красноярске за один день произошло шесть ДТП с детьми. Фото: пресс-служба ГИБДД города

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В Красноярске и Дивногорске за один только минувший день произошло шесть дорожно-транспортных происшествий с детьми. Пять детей получили травмы, к сожалению, один ребенок погиб, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД города.

Трагедия произошла на острове Отдыха: 13-летний подросток с другом переезжал проезжую часть на самокате на запрещающий сигнал светофора, его сбил автомобиль «БМВ». В результате полученных травм ребенок скончался в больнице.

На Высотной в Красноярске и на Чкалова в Дивногорске дети катались на велосипедах, выехали на дорогу и столкнулись с автомобилями. В Красноярске на Шевченко и Тимошенкова дети вышли на дорогу из-за припаркованного транспорта – наезд на пешеходов. И хотя оба были с родителями, те не досмотрели. На улице Минусинской в ДТП попал автомобиль, которым управляла женщина, ребенок в салоне получил травмы. Предварительно по вине матери.

Сотрудники ГИБДД настоятельно обращаются к родителям: ежедневно контролируйте досуг детей и не позволяйте им выходить на проезжую часть. Напоминайте об опасности, которая может подстерегать даже во дворе.

ИСТОЧНИК KP.RU