24 Июнь 2020 2020-06-24T15:15:51+03:00

МЧС предупредило красноярцев о грозах с градом. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Экстренное предупреждение от МЧС: завтра, 25 июня, в Красноярском крае ожидается резкое ухудшение погоды – грозы с градом, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Центральные районы: днем кратковременные дожди, грозы, возможен град. Температура плюс 25-30 градусов.

Южные районы: облачно с прояснениями, в светлое время суток небольшие дожди, грозы с градом. Температура плюс 28-30.

Северные районы: переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Днем плюс 20-25 градусов.

К тому же на юго-востоке Эвенкии и северо-востоке центральных районов - высокая пожарная опасность IV класса.

Берегите себя и своих близких! Будьте осторожны. При ухудшении погоды старайтесь не выходить из помещения, держитесь подальше от шатких конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU