2020-06-24T14:57:37+03:00
Происшествия

Мужчина с татуировкой «Остановите Землю» пропал в Красноярском крае

О нем ничего неизвестно вот уже десятый день
Ася ЖУКОВА
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Мужчина с татуировкой «Остановите Землю» пропал в Красноярском крае. Фото: Поиск пропавших детей - Абакан.Мужчина с татуировкой «Остановите Землю» пропал в Красноярском крае. Фото: Поиск пропавших детей - Абакан.
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В Минусинске Красноярского края бесследно исчез мужчина с татуировкой «Остановите Землю». О 39-летнем Денисе Кружанове ничего неизвестно вот уже десятый день, сообщали в паблике «Поиск пропавших детей – Абакан».

- Денис 14 июня нынешнего года уехал на работу в район лесного массива Инского лесничества, - пояснили волонтеры. – С тех пор сведений о нем нет.

Приметы: темно-русые волосы, серо- зеленые глаза, рост около 175 сантиметров.

Особые приметы: на всех зубах позолоченные коронки, на лице с левой стороны послеоперационный шрам, хромает на правую ногу. На правом предплечье татуировка с изображением змеи, на внешней стороне обоих ног татуировка «Остановите Землю».

Был одет: черная ветровка с капюшоном, синие спортивные трико с белыми лампасами, темно- серые сапоги.

Если вы знаете, где находится пропавший, звоните 8 (39132) 2-46-16 (полиция Минусинска) или 8 913 546 97 92 (волонтеры, круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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