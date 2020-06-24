Вместо фейерверка 24 июня красноярцев ждет световое шоу «Лучи Победы»

24 Июнь 2020 2020-06-24T14:40:01+03:00

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Вместо фейерверка 24 июня в Красноярске пройдет световое шоу «Лучи Победы». Об этом рассказал «Комсомольской правде – Красноярск» официальный представитель региональной дирекции Года памяти и славы Виталий Богомазюк.

Напомним, 24 июня 2020 года по всей России проводят акцию #Парадпобедителей в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В Красноярске устраивают ряд ярких мероприятий: флешмоб «Голубь мира», выступления духовых оркестров и парадных расчетов с оружием.

Фейерверка и торжественного шествия не будет. Зато горожан ждет зрелищное световое шоу «Лучи Победы», оно станет кульминацией праздника.

- В 1945-м году, помимо артиллерийского салюта, была организована подсветка неба Москвы прожекторами, - делится Виталий Богомазюк. – Общая картина формировалась из артиллерийский залпов и неба, расцвеченного лучами Победы. Мы попробуем повторить нечто подобное. Но – подчеркиваю – наблюдать за зрелищем лучше из дома. Присутствие на месте ничего не даст. Лучше подойти к окну и увидеть это небо Победы.

КОНКРЕТНО

Небо над Красноярском озарится светом сразу 100 прожекторов. Старт – в 22.45. Задействовано пять локаций: возле часовни Параскевы Пятницы, на Площади Революции, ЖД вокзала и обеих набережных.

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ИСТОЧНИК KP.RU