2020-06-24T12:47:56+03:00
Победа

Боевые самолеты и вертолеты пронеслись парадным строем над Тувой и Хакасией

Показываем, как это было [фото]
Ася ЖУКОВА
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Боевые самолеты и вертолеты пронеслись парадным строем над Тувой и Хакасией. Фото: пресс-служба ЦВО.Боевые самолеты и вертолеты пронеслись парадным строем над Тувой и Хакасией. Фото: пресс-служба ЦВО.
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24 июня, в день проведения парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, над Тувой и Хакасией парадным строем пролетели боевые самолеты и вертолеты. Об этом рассказали «Комсомольской правде – Красноярск» в пресс-службе ЦВО.

Зрелище было впечатляющим. Фото: пресс-служба ЦВО.

Зрелище было впечатляющим. Фото: пресс-служба ЦВО.

В небо над двумя республиками с двух военных аэродромов в Красноярском крае и Туве взмыли пять мощных машин: два сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31БМ, два транспортно-боевых вертолета Ми-8 АМТШ и транспортный самолет Ан-26 («Терминатор»). Экипажи на скорости 200-700 километров в час на высоте 150-350 метров пронеслись над Абаканом и Кызылом.

Боевые машины поднялись с аэродромов в Красноярском крае и Туве. Фото: пресс-служба ЦВО.

Боевые машины поднялись с аэродромов в Красноярском крае и Туве. Фото: пресс-служба ЦВО.

- Всего 24 июня более 50 самолетов и вертолетов пролетели над шестью городами Сибири, Урала и Поволжья: Абаканом, Екатеринбургом, Самарой, Новосибирском, Кызылом и Верхней Пышмой, - пояснили в пресс-службе ЦВО. – Летательные аппараты взлетели с аэродромов базирования Свердловской, Челябинской, Новосибирской областей, а также с Красноярского и Пермского краев.

Они пронеслись на скорости 200-700 километров в час. Фото: пресс-служба ЦВО.

Они пронеслись на скорости 200-700 километров в час. Фото: пресс-служба ЦВО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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