Скончался замначальника отдела экономической безопасности полиции Красноярска
Скончался заместитель начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Красноярское» Александр Косов. Печальное известие подтвердили «Комсомольской правде – Красноярск» в пресс-службе главка:
- Действительно, Александр Анатольевич скоропостижно скончался. В этот момент он находился не на службе, а в отпуске в другом регионе.
Сейчас уточняются все обстоятельства произошедшего. «Комсомольская правда – Красноярск» приносит соболезнования близким и коллегам Александра Анатольевича Косова.
Напомним, отдел, одним из руководителей которого он являлся, занимается борьбой с преступлениями:
- коррупционной направленности и защите бюджетных средств;
- в социально-значимых сферах, налоговыми преступлениями, декриминализации строительной отрасли и сферы жилищно-коммунального хозяйства, противодействию криминальным банкротствам и рейдерству;
- в топливно-энергетическом, оборонно-промышленном и металлургическом комплексах;
- в финансово-кредитной сфере и фальшивомонетничеством, подрыву экономических основ организованной преступности, террористической и экстремистской деятельности;
- в лесном и агропромышленном комплексах, на потребительском рынке, в сферах транспорта и связи.
ИСТОЧНИК KP.RU