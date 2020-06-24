2020-06-24T09:13:09+03:00
Происшествия

Скончался замначальника отдела экономической безопасности полиции Красноярска

Информацию подтвердили в пресс-службе главка
Ася ЖУКОВА
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Скончался замначальника отдела экономической безопасности полиции Красноярска.Скончался замначальника отдела экономической безопасности полиции Красноярска.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Скончался заместитель начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Красноярское» Александр Косов. Печальное известие подтвердили «Комсомольской правде – Красноярск» в пресс-службе главка:

- Действительно, Александр Анатольевич скоропостижно скончался. В этот момент он находился не на службе, а в отпуске в другом регионе.

Сейчас уточняются все обстоятельства произошедшего. «Комсомольская правда – Красноярск» приносит соболезнования близким и коллегам Александра Анатольевича Косова.

Напомним, отдел, одним из руководителей которого он являлся, занимается борьбой с преступлениями:

- коррупционной направленности и защите бюджетных средств;

- в социально-значимых сферах, налоговыми преступлениями, декриминализации строительной отрасли и сферы жилищно-коммунального хозяйства, противодействию криминальным банкротствам и рейдерству;

- в топливно-энергетическом, оборонно-промышленном и металлургическом комплексах;

- в финансово-кредитной сфере и фальшивомонетничеством, подрыву экономических основ организованной преступности, террористической и экстремистской деятельности;

- в лесном и агропромышленном комплексах, на потребительском рынке, в сферах транспорта и связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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