Изъято 11 ножей и кровавая одежда: появилось видео обысков участников массовой драки в Норильске

24 Июнь 2020 2020-06-24T08:45:54+03:00

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11 ножей, 29 телефонов, пневматический пистолет, 2 жестких диска, одежда и обувь со следами крови… Все это было изъято у участников массовой драки в Норильске Красноярского края, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Накануне, 23 июня, обыски были одновременно у 17 человек. Все они проходят по уголовному дело по статье «Хулиганство». Сам же конфликт произошел 20 июня нынешнего года. Напомним, в этот день на одной из парковок Норильска собрались несколько десятков молодых людей, чтобы выяснить отношения. Вот что рассказала Комсомольской правде – Красноярск одна из свидетельниц драки:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/786710" frameborder="0"></iframe> К участникам массовой драки в Норильске пришли с обысками..Видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю.! другой источник

- Полиция подъехала, две машины, с сиреной, что парнями было воспринять, как сигнал к забегу. Зрителей никто не трогал, вообще какой-то на удивление корректный массовый конфликт. Побегали они по дворам, по машинам расселись и разъехались. Много комментариев на тему, куда смотрит администрация. Откройте уже ребятам спортзалы, а то разрешили занятия на свежем воздухе - и вот вам, пожалуйста.

Сейчас рассматриваются две основные версии. Романтическая: один из парней в соцсетях предложил девушке встречаться. А ее брат был против. И вместе со своими друзьями постарался внушить это потенциальному кавалеру сестры. Экономическая: предприниматели пытались поделить сферы влияния.

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ИСТОЧНИК KP.RU