В Абакане сын на глазах матери погиб при пожаре

24 Июнь 2020 2020-06-24T08:05:05+03:00

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В Абакане (Хакасия) сын на глазах у матери погиб при пожаре. Проверку трагедии начали следователи, рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

Все случилось вечером 22 июня на улице Домостроительная. Пожилая женщина проснулась от резкого запаха дыма. У двери дома она увидела своего 60-летнего сына, мужчина был без сознания. Попыталась его вытащить, но не смогла, было слишком тяжело, к тому же огонь наступал. Едва успела сама выбежать на улицу, и вскоре все было кончено.

По предварительной версии, причиной пожара стала непотушенная сигарета, которую оставил в сенях мужчина. (Там был очаг возгорания). Известно, что перед этим он несколько дней употреблял спиртное, себя контролировал плохо.

Сейчас следователи начали проверку. Назначены экспертизы – чтобы установить причины смерти человека и причины пожара. По их результатам будет принято решение, возбуждать или нет уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU