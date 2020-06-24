2020-06-24T07:40:30+03:00
Общество

На Свободном в Красноярске появится новый сквер

С тренажерами и детской площадкой [фото]
Ася ЖУКОВА
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На Свободном в Красноярске появится новый сквер. Фото: пресс-служба мэрии Красноярска.На Свободном в Красноярске появится новый сквер. Фото: пресс-служба мэрии Красноярска.
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На проспекте Свободный,60А в Красноярске благоустроят сквер. Он находится в жилом массиве неподалеку от остановки ГорДК, сообщили в пресс-службе мэрии.

Работы запланированы на текущий год. Пространство сквера будет разделено на две зоны, тихую и активную. В первой переложат 832 квадратных метра брусчатки, обновят освещение. Поставят 10 скамеек, две из которых фигурные, а также 10 урн.

В активной зоне (332 квадратных метра) разместят площадку с лазами – для детей. Кроме того, здесь установят тренажеры и уложат покрытие из резиновой крошки. Так что сквер будет подходящим для отдыха людей всех возрастов – от малышей до пенсионеров.

- При создании проекта мы учли пожелания жителей микрорайона, - подчеркнул руководитель администрации Октябрьского района Геннадий Гартман. – И собираемся продолжать эту практику.

Аукцион по определению подрядчика пройдет 7 июля. А вскоре начнутся и работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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