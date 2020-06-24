2020-06-24T07:26:27+03:00
Происшествия

В Хакасии мужчина насмерть забил подругу за оскорбление

А потом лег спать
Ася ЖУКОВА
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В Хакасии мужчина насмерть забил подругу за оскорбление.В Хакасии мужчина насмерть забил подругу за оскорбление.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Саяногорске (Хакасия) 40-летний мужчина насмерть забил сожительницу за оскорбительные слова. Теперь он пойдет под суд за «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

Все случилось вечером 18 апреля нынешнего года в Ленинградском микрорайоне Саяногорска. Мужчина и его 36-летняя подруга употребляли спиртное. В какой-то момент между ними начался конфликт. Из-за того, что женщина походя сказала в адрес сожителя несколько бранных слов.

Разъярившись, он накинулся на нее с кулаками. Не помня себя, молотил руками и ногами – куда придется. А успокоившись, лег спать. Наутро обнаружил: подруга мертва. По данным экспертизы, смерть наступила из-за закрытой черепно-мозговой травмы.

Расследование дела уже закончено. Материалы переданы в суд. Мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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