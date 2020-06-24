2020-06-24T06:32:04+03:00
Общество

Краска облупилась, потолок течет: прокуратура потребовала отремонтировать красноярский глазной центр

Рассказываем подробности
Ася ЖУКОВА
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Прокуратура потребовала отремонтировать красноярский глазной центр.Прокуратура потребовала отремонтировать красноярский глазной центр.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В помещениях облупилась краска, на стенах следы протечек, «детские» кабинеты оставляют желать лучшего… Прокуратура потребовала капремонта красноярского глазного центра, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Недавно в СМИ прошло сразу несколько сообщений о том, что краевая офтальмологическая больница нуждается в ремонте. Появились они, кстати, после того, как стало известно: 89 человек (среди которых 13 медицинских работников) здесь заразились коронавирусом. В конце апреля клинику закрыли на карантин, все продезинфицировали, а в начале мая открыли, но только неотложку.

Межу тем прокуратура провела проверку. И выяснилось: состояние больницы не соответствует санитарным нормам и правилам. А это прямая угроза для пациентов. С 2017 года руководство центра несколько раз просило выделить средства на капремонт, однако финансирование пока не получено.

- С целью недопущения дальнейшего нарушения прав граждан, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в лечебном учреждении, прокуратурой района в Советский районный суд предъявлен иск к Министерству здравоохранения и КГБУЗ «Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница» об устранении нарушений законодательства, - поясняют сотрудники ведомства.

Сейчас его рассматривает суд.

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Те, кто внимательно следит за ростом заболевших в Красноярском крае, заметили, что по одному-два случая вдруг появилось в отдаленных районах края, в небольших селах и деревеньках, где люди живут практически не выезжая в города. Когда стали разбираться, оказалось, что все эти люди выезжали в одно и то же место: в краевой глазной центр на плановую операцию. Все они заболели сами, заразили родных, а один из них скончался (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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Краска облупилась, потолок течет: прокуратура потребовала отремонтировать красноярский глазной центр
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