2020-06-23T19:16:15+03:00
Коронавирус Covid-19

В Туве скончался заразившийся коронавирусом верховный лама республики

Ему должно было исполниться всего 45 лет
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туве скончался заразившийся коронавирусом верховный лама республикиВ Туве скончался заразившийся коронавирусом верховный лама республикиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Туве скончался заразившийся коронавирусом верховный лама республики Джампел Лодой. Об этом сообщил глава Тувы Шолбан Кара-оол. Вот что он написал в социальных сетях: «Получил печальное известие – Камбы-лама Республики Тыва, уважаемый Башкы Джампел Лодой покинул нас навсегда. Для нашей республики это огромная утрата. Ему должно было исполниться всего 45 лет, возраст совсем молодой».

О том, что духовный лидер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в больницу в Кызыле, стало известно 10 июня. За его выздоровление молились все буддисты России. К сожалению, справиться с болезнью ему не удалось.

«До сих пор не верится в это известие. Кажется невозможным, как Камбы-Ламу может постигнуть такая участь. Тем не менее, эта весть подтверждена врачами» - добавил глава Тувы. Он считает, что это своего рода предупреждение жителям республики, чтобы все были осторожны и берегли друг друга.

Добавим, что Джамбел Лодой родился 21 августа 1975 года в селе Хондергей (Тува). Обучался в буддийском монастыре Дрепунг Гоманг (Индия). В 2005 году был впервые избран на пост камбы-ламы Тывы (на 5 лет). И в ноябре 2019 года большинством голосов повторно был избран духовным лидером республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Туве скончался заразившийся коронавирусом верховный лама республики
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