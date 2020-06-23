2020-06-23T18:56:42+03:00
Общество

Красноярцы раскупают билеты на поезда на Байкал и Черное море

А стоимость билетом при этом не растет
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцы раскупают билеты на поезда на Байкал и Черное мореКрасноярцы раскупают билеты на поезда на Байкал и Черное мореФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярцы раскупают билеты на поезда. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе КрасЖД, в июне в кассах заметное оживление спроса на поезда дальнего следования – билетов продается в два раза больше, чем в мае. Например, в направлении курортов Черноморского побережья.

Поэтому уже с 1 июля планируется увеличить частоту курсирования маршрута 127/128 Красноярск – Адлер. Сейчас он отправляется в рейс раз в неделю, по пятницам. А в июле будет ходить дважды в неделю – по средам и пятницам. Кроме того, есть еще и прямой поезд 129/130 до Анапы. Он ходит по понедельникам.

Популярными и востребованными остаются и поезда московского направления. Из Красноярска в Москву можно уехать практически ежедневно. Что касается цен на билеты, они не повышались. Более того, есть скидки.

Активнее стали пользоваться местными межрегиональными поездами: Красноярск – Абакан, Красноярск – Карабула. И в направлении Байкала: Красноярск – Северобайкальск.

Подробная информация публикуется на сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru и постоянно обновляется. Там же можно посмотреть и расписание, узнать все новости, касающиеся пассажирского сообщения. Например, если вы встречаете кого-то и хотите знать, на какой станции сейчас находится нужный вам поезд, можете зайти в раздел «Пассажирам», где есть вкладка «Фактическое движение поездов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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