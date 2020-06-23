23 Июнь 2020 2020-06-23T17:03:27+03:00

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Разрушенный наводнением мост на автодороге Красноярск – Курагино восстановят через пару дней – до 25 июня. Такую информацию сообщил руководитель Краевого управления автодорог Андрей Журавлев. Напомним, 7 июня из-за затяжных ливневых дождей резко поднялся уровень воды в реках Курагинского и Манского районов. На 211-м километре автодороги «Саяны» подмыло две деревянные опоры моста через реку Сейбу, обрушился один пролет. Дорога была полностью перекрыта, объезд – через Абакан или Новоселовский паром.

- Для разрушенного моста установят металлическое пролетное строение. Уже уложены пролеты из металлических балок, идет устройство рабочего настила из бруса. Затем строители приступят к укладке защитного деревянного настила, – рассказал Андрей Журавлев. – Движение по новому мосту планируется открыть 25 июня. Грузоподъемность сооружения составит 60 тонн. Стоимость восстановительных работ – 7 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU