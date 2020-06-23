2020-06-23T15:53:16+03:00
Происшествия

На юге Красноярского края женщина заявила об изнасиловании своей невестки

Виновник найден и уже во всем признался [эксклюзив kp.ru]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На юге Красноярского края женщина заявила об изнасиловании своей невесткиНа юге Красноярского края женщина заявила об изнасиловании своей невесткиФото: Мария ЛЕНЦ
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На юге Красноярского края, в одной из деревень Шушенского района (находится в 50 километрах от районного центра) в начале июня 60-летняя женщина вызвала к себе полицию. И сообщила, что ее 27-летнюю невестку изнасиловали. Сама пострадавшая имени того, кто напал на нее, не знает. Но она подробно описала его и место, где все произошло – в лесу, в километре от деревни, сообщил «Комсомольской правде»-Красноярск собственный источник.

Подозреваемого нашли по горячим следам, им оказался 20-летний скотник местного животноводческого хозяйства. Он во всем сознался, его отпустили домой под подписку о невыезде, поскольку, видимо, посчитали, что угрозы он не представляет и сбегать не станет.

Добавим, что село, в котором это произошло, находится в 30 километрах от деревни Нижняя Коя, где 1 июня была найдена убитая 12-летняя девочка. Ее зверски замучили и выбросили в старый пожарный колодец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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