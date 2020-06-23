В Ачинске неизвестные вандалы устроили пенную вечеринку у фонтана

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:24:57+03:00

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В Ачинске неизвестная компания устроила пенную вечеринку у фонтана, расположенного в городском сквере Металлургов. Знали ли они о том, что на фонтан направлена камера уличного видеонаблюдения или нет, непонятно. Но сейчас поступок молодых хулиганов обсуждает весь город и не только.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/786575" frameborder="0"></iframe> Ачинск, пенная вечеринка, хулиганы. Видео соцсети.

Инцидент произошел около полуночи 19 июня. Судя по записи с камеры, участников было шестеро, парни и девушки. Одна из девушек забралась прямо в фонтан и начала лить в струю нечто из флакона. Вскоре в чаше фонтана стала появляться пена. Девушка стала раскидывать ее в стороны, а друзья – снимать (видимо, для лайков в соцсетях).

На следующий день на место приехали коммунальщики, чтобы очистить фонтан. Специалисты говорят: мыльная вода вредит деталям насоса. Муниципальные инспекторы составили акты правонарушения. Сейчас полиция ищет вандалов, сообщает «ТВК Красноярск». Добавим, что это не первый подобный случай. Было такое в Сосновоборске – дети днем вылили в фонтан шампунь. А в Красноярске несколько лет назад молодые люди добавили моющее средство в «Реки Сибири».

ИСТОЧНИК KP.RU