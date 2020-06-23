2020-06-23T13:52:05+03:00
Общество

В Красноярске двух пассажиров сняли с маршрутки и оштрафовали за нарушение масочного режима

Они принципиально отказались надеть маски
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске двух пассажиров сняли с маршрутки и оштрафовали за нарушение масочного режима. Фото: пресс-службе администрации городаВ Красноярске двух пассажиров сняли с маршрутки и оштрафовали за нарушение масочного режима. Фото: пресс-службе администрации города
Изменить размер текста:

В Красноярске двух пассажиров маршруток оштрафовали за нарушение масочного режима. Рейды по городскому общественному транспорту продолжаются. В составе групп проверяющих – специалисты департамента транспорта, главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города, а также сотрудники полиции.

Сегодня, 23 июня, прошел очередной рейд. Проверили около 30 автобусов разных маршрутов. Сделали 8 замечаний кондукторам за то, что у них в салоне пассажиры без масок. По словам замруководителя департамента транспорта Виталия Чеусова кондукторы должны контролировать соблюдение масочного режима в салоне транспортных средств.

Два пассажира оказались принципиальными и отказались надевать маски. За что на них был составлен административный протокол, их попросили покинуть салон автобуса. Штраф за нарушение – до 30 тысяч рублей.

С прошлой недели в маршрутках работают скрытые контролеры, которые фиксируют нарушения масочного режима. Если у экипажей отсутствуют средства индивидуальной защиты, а в салоне находятся пассажиры без маски, то на конечной остановке автобус снимают с линии – забирают карту маршрута и отправляют в гараж. Уже было снято 50 таких автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На юге Красноярского края женщина заявила об изнасиловании своей невестки
В Ачинске неизвестные вандалы устроили пенную вечеринку у фонтана
В Красноярске двух пассажиров сняли с маршрутки и оштрафовали за нарушение масочного режима
В Красноярском крае в колодце погиб трехлетний ребенок
Глава Ачинска Илай Ахметов написал прощальное письмо и ушел в отставку
В Красноярске кардиохирурги в условиях коронавируса спасли жизнь новорожденному малышу
Бесплатная стерилизация кошек и собак: красноярские зоозащитники выиграли грант на 5 миллионов рублей
Ежемесячно 125 тысяч жителей Красноярского края оплачивают финансовые услуги через почтальона на дому
«Приведите прокурора»: в Красноярске мужчина взобрался на линию электропередач
В Красноярске перенесли отключение горячей воды на две недели
На «Красноярских столбах» змеи стали выползать к людям
Где и как в Красноярском крае помогают бывшим заключенным
В Красноярске за ремонтом дорог следят общественники
В Красноярском крае за выходные дорожные полицейские задержали за рулем 13 подростков
На обходе Красноярска появится освещение с уникальной системой управления
В Красноярске из-за массовой аварии на Коммунальном мосту центр города встал в пробку
Житель Хакасии забил до смерти друга, отстаивая честь жены
В Красноярске на Высотной столкнулись легковушка, микроавтобус, маршрутка и автокран
В Хакасии женщина застала своего сожителя в момент преступления
Tele2 предлагает красноярским клиентам больше пиццы
Избил санитар? В Красноярске в больнице умер доставленный из спецприемника мужчина
В Красноярске вынесли приговор бывшему высокопоставленному полицейскому
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми