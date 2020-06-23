23 Июнь 2020 2020-06-23T13:52:05+03:00

В Красноярске двух пассажиров сняли с маршрутки и оштрафовали за нарушение масочного режима. Фото: пресс-службе администрации города

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В Красноярске двух пассажиров маршруток оштрафовали за нарушение масочного режима. Рейды по городскому общественному транспорту продолжаются. В составе групп проверяющих – специалисты департамента транспорта, главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города, а также сотрудники полиции.

Сегодня, 23 июня, прошел очередной рейд. Проверили около 30 автобусов разных маршрутов. Сделали 8 замечаний кондукторам за то, что у них в салоне пассажиры без масок. По словам замруководителя департамента транспорта Виталия Чеусова кондукторы должны контролировать соблюдение масочного режима в салоне транспортных средств.

Два пассажира оказались принципиальными и отказались надевать маски. За что на них был составлен административный протокол, их попросили покинуть салон автобуса. Штраф за нарушение – до 30 тысяч рублей.

С прошлой недели в маршрутках работают скрытые контролеры, которые фиксируют нарушения масочного режима. Если у экипажей отсутствуют средства индивидуальной защиты, а в салоне находятся пассажиры без маски, то на конечной остановке автобус снимают с линии – забирают карту маршрута и отправляют в гараж. Уже было снято 50 таких автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU