2020-06-23T13:12:31+03:00
Происшествия

В Красноярском крае в колодце погиб трехлетний ребенок

Он играл во дворе один, мама не досмотрела
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае в колодце погиб трехлетний ребенок. Фото: ГСУ СК России по краюВ Красноярском крае в колодце погиб трехлетний ребенок. Фото: ГСУ СК России по краю
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В поселке Абан Красноярского края в колодце погиб трехлетний ребенок. Трагедия произошла днем 19 июня. По результатам проверки следком возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (часть 1 статьи 109 УК РФ).

Предварительная версия трагедии такова: мальчик играл во дворе частого дома. В это время мама находилась в доме и, как она уверяет, периодически через окно присматривала за сыном. В какой-то момент ребенок пропал из виду. Обеспокоенная мама вышла во двор, чтобы поискать его. Заметила, что крышка колодца (он находится на втором дворе), открыта. А когда заглянула внутрь, увидела в воде сына. Он не подавал признаков жизни.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается, - сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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