2020-06-23T12:57:23+03:00
Общество

Глава Ачинска Илай Ахметов написал прощальное письмо и ушел в отставку

Слухи об этом ходили несколько недель
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Глава Ачинска Илай Ахметов написал прощальное письмо и ушел в отставкуГлава Ачинска Илай Ахметов написал прощальное письмо и ушел в отставкуФото: Мария ЛЕНЦ
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Глава Ачинска Илай Ахметов ушел в отставку. Напомним, впервые информация об этом появилась 9 июня. Однако официального подтверждения или опровержения в администрации города тогда не сделали. И вот сегодня, 23 июня, на внеочередной сессии депутаты городского совета приняли отставку Ахметова. Сам он находится в отпуске. А в отпуск он отправился неожиданно для всех после очередного возвращения из Красноярска, сообщает ИА «Запад24».

Уходя с поста Илай Ахметов написал прощальное письмо жителям города: «Я уверен, что мы научились понимать друг друга за долгие годы совместной работы. И вы поймете мое решение. Хочу и надеюсь, что вы изберете достойных депутатов городского Совета, которые будут болеть за наш город. Верю, что работающие общественные Советы города будут и дальше приносить пользу горожанам. Надеюсь, что все проекты, задуманные нами вместе, будут реализованы. Мне было приятно жить в городе с интересной историей с очень интересными людьми. Я вам благодарен».

Есть информация, что экс-глава Ачинска собирается переехать в Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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