2020-06-23T10:08:49+03:00
Общество

В Красноярске кардиохирурги в условиях коронавируса спасли жизнь новорожденному малышу

Кардиоцентр перепрофилирован под инфекционный госпиталь, но экстренные операции для детей здесь проводят
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске кардиохирурги в условиях коронавируса спасли жизнь новорожденному малышу. Фото: пресс-служба КардиоцентраВ Красноярске кардиохирурги в условиях коронавируса спасли жизнь новорожденному малышу. Фото: пресс-служба Кардиоцентра
Изменить размер текста:

В Красноярске кардиохирурги федерального кардиоцентра спасли жизнь новорожденному. Его доставили сюда сразу же, как только он появился на свет – был выставлен диагноз: порок сердца. Счет шел на дни, а кроха был настолько слаб, что не выдержал бы операции. Поэтому двое суток понадобилось реаниматологам, чтобы подготовить его. В результате все прошло успешно, сейчас малыша готовят к выписке.

Месяц назад Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии Красноярска был перепрофилирован в инфекционный госпиталь для пациентов с Covid-19. Были отменены все плановые операции, госпитализация взрослых пациентов прекратилась – их по возможности передали в другие медицинские учреждения.

С маленькими пациентами из края, Тувы и Хакасии не все так просто – их могут оперировать только здесь, в Красноярске. И тогда было решено изолировать детский блок от остальных отделений. За этот месяц кардиохирурги провели операции 31 ребенку, у большинства который был критический порок сердца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске кардиохирурги в условиях коронавируса спасли жизнь новорожденному малышу
Бесплатная стерилизация кошек и собак: красноярские зоозащитники выиграли грант на 5 миллионов рублей
Ежемесячно 125 тысяч жителей Красноярского края оплачивают финансовые услуги через почтальона на дому
«Приведите прокурора»: в Красноярске мужчина взобрался на линию электропередач
В Красноярске перенесли отключение горячей воды на две недели
На «Красноярских столбах» змеи стали выползать к людям
Где и как в Красноярском крае помогают бывшим заключенным
В Красноярске за ремонтом дорог следят общественники
В Красноярском крае за выходные дорожные полицейские задержали за рулем 13 подростков
На обходе Красноярска появится освещение с уникальной системой управления
В Красноярске из-за массовой аварии на Коммунальном мосту центр города встал в пробку
Житель Хакасии забил до смерти друга, отстаивая честь жены
В Красноярске на Высотной столкнулись легковушка, микроавтобус, маршрутка и автокран
В Хакасии женщина застала своего сожителя в момент преступления
Tele2 предлагает красноярским клиентам больше пиццы
Избил санитар? В Красноярске в больнице умер доставленный из спецприемника мужчина
В Красноярске вынесли приговор бывшему высокопоставленному полицейскому
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми