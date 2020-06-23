В Красноярске кардиохирурги в условиях коронавируса спасли жизнь новорожденному малышу

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:08:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске кардиохирурги федерального кардиоцентра спасли жизнь новорожденному. Его доставили сюда сразу же, как только он появился на свет – был выставлен диагноз: порок сердца. Счет шел на дни, а кроха был настолько слаб, что не выдержал бы операции. Поэтому двое суток понадобилось реаниматологам, чтобы подготовить его. В результате все прошло успешно, сейчас малыша готовят к выписке.

Месяц назад Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии Красноярска был перепрофилирован в инфекционный госпиталь для пациентов с Covid-19. Были отменены все плановые операции, госпитализация взрослых пациентов прекратилась – их по возможности передали в другие медицинские учреждения.

С маленькими пациентами из края, Тувы и Хакасии не все так просто – их могут оперировать только здесь, в Красноярске. И тогда было решено изолировать детский блок от остальных отделений. За этот месяц кардиохирурги провели операции 31 ребенку, у большинства который был критический порок сердца.

ИСТОЧНИК KP.RU