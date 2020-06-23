Бесплатная стерилизация кошек и собак: красноярские зоозащитники выиграли грант на 5 миллионов рублей

23 Июнь 2020 2020-06-23T08:42:03+03:00

Помощь получат владельцы питомцев, для которых операция не по карману

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Красноярская общественная благотворительная организация «Бездомный пес» выиграла президентский грант на бесплатную стерилизацию кошек и собак. Размер гранта – 5 миллионов рублей. Чтобы получить его, зоозащитники разработали целую программу, согласно которой помощь в первую очередь получат малоимущие владельцы питомцев. Это пенсионеры, студенты, многодетные семьи, люди ограниченными физическими потребностями.

Услуги по стерилизации в ветеринарных клиниках сегодня стоят около 3 тысяч рублей, на самом деле такая цена не всем по карману. И когда кошка или собака в очередной раз приносят потомство, встает вопрос, что с ним делать? Вот и подбрасывают коробки со слепыми малышами то к магазинам, то к ветклиникам в надежде, что их пристроят.

Что дает бесплатная стерилизация? В первую очередь она направлена на уменьшение количества животных. Ведь зачастую популяцию безнадзорных пополняют именно щенки и котята, которые родились у домашних питомцев.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, сейчас сотрудники «Бездомного пса» занимаются оформлением документов. Ориентировочно бесплатная стерилизация начнется в конце августа. Операцию проведут для 450 собак и 1050 кошек.

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ИСТОЧНИК KP.RU