2020-06-23T08:01:16+03:00
Общество

Ежемесячно 125 тысяч жителей Красноярского края оплачивают финансовые услуги через почтальона на дому

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Жители Красноярского края стали чаще оплачивать финансовые услуги через мобильные почтово-кассовые терминалы (МПКТ). В 2020 году почтовики Красноярского края обработали с помощью МПКТ около 620 тысяч платежей, что на 35% больше, чем в 2019 году.

На сегодняшний день в распоряжении почтальонов 750 устройств МПКТ, 197 из которых работают в г. Красноярске, остальные позволяют оказывать услуги в районах Красноярского края.

Чаще всего с помощью МПКТ оплачивают коммунальные услуги – около 125 тысяч платежей за 5 месяцев 2020 года, домашний телефон и интернет – более 10 тысяч платежей, капремонт – 60 тысяч платежей, кредиты – 2 тысячи платежей и многое другое.

На данный момент сервисом по приему платежей на дому ежемесячно пользуются около 125 тысяч жителей Красноярского края. Лидирующие позиции по обслуживанию населения при помощи МПКТ занимают Канский, Красноярский и Ачинский почтамты.

Возможность оплачивать услуги на дому с помощью МПКТ доступна любой категории граждан. При этом прежде всего сервис ориентирован на пенсионеров, людей с инвалидностью, жителей отдаленных районов. Вызвать мобильного почтальона на дом можно по телефону своего почтового отделения.

Терминал позволяет принимать оплату коммунальных услуг, сотовой связи, налогов, штрафов ГИБДД, производить погашение кредитов и займов, пополнять баланс карт любого банка, работающего на территории РФ.

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Ежемесячно 125 тысяч жителей Красноярского края оплачивают финансовые услуги через почтальона на дому
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