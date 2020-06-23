«Приведите прокурора»: в Красноярске мужчина взобрался на линию электропередач
В Красноярске молодой мужчина забрался на линию электропередач. Произошло это накануне вечером, 22 июня, на улице Павлова, напротив дома № 76. Многочисленные очевидцы рассказали: поднялся по металлическим перекладинам на несколько метров от земли и начал требовать прокурора и своих родственников из Кодинска.
Мужчина забрался на ЛЭП. Видео: @chpkrsk/instagram.com.
Поначалу прохожие просили мужчину спуститься на замлю, не рисковать жизнью: все-таки это высоковольтная линия, к тому же он мог упасть и получить травмы. Но уговоры не помогли. Затем на место прибыли все экстренные службы – медики, спасатели, полиция. В конце концов им удалось снять нарушителя с вышки, его увезла машина «Скорой помощи».
Мужчина забрался на ЛЭП. Видео: @chpkrsk/instagram.com.
Сейчас городская полиция проводит проверку случившегося, выясняют личность мужчины. Пока неизвестно, откуда он - приехали или живет в Красноярске, был ли он пьян, почему взобрался на ЛЭП и зачем так настоятельно звал прокурора.
Мужчина забрался на ЛЭП. Видео: @chpkrsk/instagram.com.
Мужчина забрался на ЛЭП. Видео: @chpkrsk/instagram.com.
ИСТОЧНИК KP.RU