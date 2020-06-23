2020-06-23T07:51:36+03:00
Происшествия

«Приведите прокурора»: в Красноярске мужчина взобрался на линию электропередач

Снять его пытались все службы [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске мужчина взобрался на линию электропередач. Фото: соцсетиВ Красноярске мужчина взобрался на линию электропередач. Фото: соцсети
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В Красноярске молодой мужчина забрался на линию электропередач. Произошло это накануне вечером, 22 июня, на улице Павлова, напротив дома № 76. Многочисленные очевидцы рассказали: поднялся по металлическим перекладинам на несколько метров от земли и начал требовать прокурора и своих родственников из Кодинска.

Мужчина забрался на ЛЭП. Видео: @chpkrsk/instagram.com.

Поначалу прохожие просили мужчину спуститься на замлю, не рисковать жизнью: все-таки это высоковольтная линия, к тому же он мог упасть и получить травмы. Но уговоры не помогли. Затем на место прибыли все экстренные службы – медики, спасатели, полиция. В конце концов им удалось снять нарушителя с вышки, его увезла машина «Скорой помощи».

Мужчина забрался на ЛЭП. Видео: @chpkrsk/instagram.com.

Сейчас городская полиция проводит проверку случившегося, выясняют личность мужчины. Пока неизвестно, откуда он - приехали или живет в Красноярске, был ли он пьян, почему взобрался на ЛЭП и зачем так настоятельно звал прокурора.

Мужчина забрался на ЛЭП. Видео: @chpkrsk/instagram.com.

Мужчина забрался на ЛЭП. Видео: @chpkrsk/instagram.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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