«Приведите прокурора»: в Красноярске мужчина взобрался на линию электропередач

23 Июнь 2020 2020-06-23T07:51:36+03:00

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В Красноярске молодой мужчина забрался на линию электропередач. Произошло это накануне вечером, 22 июня, на улице Павлова, напротив дома № 76. Многочисленные очевидцы рассказали: поднялся по металлическим перекладинам на несколько метров от земли и начал требовать прокурора и своих родственников из Кодинска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="478" height="848" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/786481" frameborder="0"></iframe> Мужчина забрался на ЛЭП. Видео: @chpkrsk/instagram.com.

Поначалу прохожие просили мужчину спуститься на замлю, не рисковать жизнью: все-таки это высоковольтная линия, к тому же он мог упасть и получить травмы. Но уговоры не помогли. Затем на место прибыли все экстренные службы – медики, спасатели, полиция. В конце концов им удалось снять нарушителя с вышки, его увезла машина «Скорой помощи».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="478" height="848" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/786482" frameborder="0"></iframe> Мужчина забрался на ЛЭП. Видео: @chpkrsk/instagram.com.

Сейчас городская полиция проводит проверку случившегося, выясняют личность мужчины. Пока неизвестно, откуда он - приехали или живет в Красноярске, был ли он пьян, почему взобрался на ЛЭП и зачем так настоятельно звал прокурора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="478" height="848" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/786483" frameborder="0"></iframe> Мужчина забрался на ЛЭП. Видео: @chpkrsk/instagram.com.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="478" height="848" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/786484" frameborder="0"></iframe> Мужчина забрался на ЛЭП. Видео: @chpkrsk/instagram.com.

ИСТОЧНИК KP.RU