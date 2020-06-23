В Красноярске перенесли отключение горячей воды на две недели

23 Июнь 2020 2020-06-23T07:09:07+03:00

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В Красноярске перенесли очередное отключение горячей воды – на две недели. С 1 и по 10 июля должна была остановиться на профилактические и ремонтные работы ТЭЦ-2. Котельная обеспечивает горячей четыре района города: Свердловский (кроме Водников), Железнодорожный, Центральный и Октябрьский район. И немного Советского – улицу Белинского.

По просьбе администрации города в связи с ситуацией по коронавирусу отключение горячей воды переносится в графике на две недели – с 13 по 22 июля. Об этом официально сообщает Сибирская генерирующая компания.

Добавим, что в Зеленой роще ремонтные работы также будут перенесены: горячей воды у жителей Рощи от Ульяновского проспекта до Ястынского поля не будет с 10 до 16 августа.

Отметим, что в последнее годы в Красноярске в зимнее время удается избегать аварий на системе теплоснабжения – благодаря профилактике и крупным капитальным вложениям на ремонт и замену тепловых сетей и оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU