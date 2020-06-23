Где и как в Красноярском крае помогают бывшим заключенным

23 Июнь 2020 2020-06-23T05:12:07+03:00

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В Красноярском крае снизился показатель по рецидивной преступности. Об этом говорилось накануне на совещании (проведенном в режиме видеоконференцсвязи) губернатора края Александра Усса. Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, уменьшается. Только за первое полугодие этот показательсоставил минус 10% к аналогичному периоду прошлого года.

Большую роль в социализации бывших заключенных играют центры социальной адаптации (ЦСА) при министерстве социальной политики края. Такие центры работают в Красноярске, Ачинске, Канске и Минусинске. Туда обращаются лица, освобожденные из исправительных учреждений, не имеющие постоянного места жительства, полностью или частично утратившие социально полезные связи. В ЦСА людям помогают восстановить документы, трудоустроиться, оказывают социально-правовую и психологическую помощь, предоставляют питание, а также временное жилье на срок до 6 месяцев.

Аналогичная поддержка оказывается и со стороны ГУФСИН, где есть служба социального сопровождения. С 2013 года при содействии службы более двум тысячам бывших заключенных помогли в трудоустройстве. В учреждениях ГУФСИН есть 8 вечерних общеобразовательных школ с 11 филиалами и 1 школа Канской воспитательной колонии. Обучаются осужденные и в высших учебных заведениях Москвы, Томска и Челябинска. Профессиональное обучение организовано в 4 училищах и 15 филиалах по 54 рабочим профессиям.

ИСТОЧНИК KP.RU