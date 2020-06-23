В Красноярске за ремонтом дорог следят общественники

23 Июнь 2020 2020-06-23T04:48:51+03:00

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В Красноярске за ремонтом дорог следят группы общественного контроля. Такой контроль организован в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», работает он уже третий сезон. Еще в феврале был объявлен сбор активистов, тогда в общественные контролеры записались 15 горожан. Среди них есть те, кто решил заняться такой деятельностью впервые, а есть и опытные контролеры. Так, в прошлом году благодаря общественникам на ранней стадии были устранены десятки замечаний.

Контролеры выезжают на объекты, делают фотографии и видео, участвуют в работе выездных штабов. Контроль за ремонтом дорог – это регулярный объезд, фиксация, анализ ситуации. Из-за режима самоизоляции общественники в начале сезона не могли активно участвовать в работе. Однако замечания и предложения от них все равно поступали регулярно.

Добавим, что в 2020 году в Красноярске в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонтируется 9 дорог и улиц. К концу сезона в нормативное состояние должны привести 11 км городских дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU