В Красноярском крае за выходные дорожные полицейские задержали за рулем 13 подростков

23 Июнь 2020 2020-06-23T04:26:33+03:00

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В Красноярском крае за выходные дорожные полицейские задержали за рулем 13 несовершеннолетних водителей. Причем помимо того, что у них не было водительских прав (штраф от 5 до 15 тысяч рублей), они еще управляли мопедом без мотошлема (1000 рублей), или в нетрезвом состоянии, или нарушая правила расположения ТС на проезжей части дороги (штраф 1500 рублей).

Собственникам грозит штраф 30 тысяч рублей за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему водительских прав. Все мопеды помещены на специализированную стоянку. С подростками и их родителями автоинспекторы провели профилактические беседы.

Кроме того, информация передана сотрудникам ПДН – родителей подростков привлекут за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

- Госавтоинспекторы настоятельно рекомендуют взрослым не допускать детей до управления авто и мототехникой, не оставлять ключи от транспортных средств в свободном доступе для детей и внимательнее следить за их досугом. Дети и подростки могут причинить вред не только себе, но и другим участникам дорожного движения, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД края.

ИСТОЧНИК KP.RU