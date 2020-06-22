На обходе Красноярска появится освещение с уникальной системой управления

22 Июнь 2020 2020-06-22T18:00:03+03:00

Менять параметры можно будет в ручном и автоматическом режиме

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В Красноярском крае до конца 2021 года на трех автотрассах появится освещение с уникальной системой управления. Это будут светодиодные фонари, параметры работы которых можно будет менять как в ручном, так и в автоматическом режиме, пишут Gornovosti.ru со ссылкой на заместителя руководителя КГКУ «КрУДор» по технической политике Виктора Сабинина.

Перечень автотрасс:

- Обход Лесосибирска на кольцевой развязке в районе микрорайона Полянка и на участке с 286 по 291 километр. Установить опоры освещения планируют к октябрю этого года.

- Подъезд к аэропорту Алыкель (Норильск). В этом году планируют определить подрядчика и приступить к работам.

- Обход Красноярска на участках с 0 по 4 километр и с 5,5 по 8,5 километр. Работы на обходе Красноярска рассчитаны до 2021 года.

Также в планах на этот год подготовить проектную документацию по установке фонарей в ряде населенных пунктов края, например, на автодороге Еловая – Минино (поселок Элита).

ИСТОЧНИК KP.RU